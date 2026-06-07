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07 июня 2026 в 21:53

Следком Армении завел десятки дел о нарушениях на выборах

Следком Армении завел 59 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Следственный комитет Армении возбудил 59 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных на выборах, сообщила пресс-служба ведомства. В результате были задержаны девять граждан.

Девять дел было возбуждено по статье 210 Уголовного кодекса Армении, которая предусматривает препятствование избирательным правам. Кроме того, были открыты 30 дел по статье 214, касающейся голосования многократного или за другого человека, и 17 дел по статье 215, связанной с нарушением тайны голосования.

Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось, и после закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени начался подсчет голосов. Первые данные ожидаются около 00:00 по местному времени.

Ранее пресс-секретарь блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян заявила, что члены правящей партии «Гражданский договор» систематически и грубо нарушают процедуру голосования. По ее утверждению, Центральная избирательная комиссия вместе с полицией закрывают глаза на тревожное положение дел и фактически устранились от надзора за процессом.

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