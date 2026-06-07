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07 июня 2026 в 10:33

В Армении раскрыли правду о нарушениях партии Пашиняна на выборах

«Сильная Армения»: партия Пашиняна регулярно допускает нарушения на выборах

Действующий премьер-министр Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян на избирательном участке в Ереване перед голосованием на парламентских выборах Действующий премьер-министр Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян на избирательном участке в Ереване перед голосованием на парламентских выборах Фото: Стрингер / РИА Новости
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Представители армянской правящей партии «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном допускают грубые и системные злоупотребления в процессе голосования на парламентских выборах, заявила пресс-секретарь принадлежащего бизнесмену Самвелу Карапетяну блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян в соцсетях. Она сообщила, что Центризбирком и полиция игнорируют тревожную ситуацию и фактически самоустранились от контроля.

Представители партии «Гражданский договор» совершают систематические и вопиющие нарушения, проникая на избирательные участки со своими агитационными материалами. Центральная избирательная комиссия, а также полиция демонстрируют бездействие в связи с этой тревожной ситуацией, заявляя, что они по-прежнему не в состоянии контролировать происходящее, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии Армении сообщила, что в 08:00 по местному времени (07:00 мск) на всей территории республики распахнули двери избирательные участки. Граждане страны имеют право отдать свой голос исключительно внутри государства, поскольку зарубежных точек голосования не предусмотрено. В ЦИК зарегистрировали 16 политических партий и два блока для участия в выборах, при этом официальное право голоса имеют 2,5 млн армян.

Кроме того, журналист Наталья Соловьева рассказала, что в день парламентских выборов в Армении ряд избирательных участков столкнулся с техническими сбоями. По словам корреспондента, местные жители выражают недовольство отсутствием камер видеонаблюдения и расхождениями в списочном составе избирателей.

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