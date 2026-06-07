Жители Армении начали жаловаться на неполадки в день голосования

Некоторые избирательные участки Армении столкнулись с техническими неполадками в день голосования на парламентских выборах, рассказала журналист ИС «Вести» Наталья Соловьева. По ее словам, граждане жалуются на отсутствие видеонаблюдения и несовпадение списков.

Есть сигналы о том, что на некоторых участках были технические проблемы: где-то не совпадали избирательные номера граждан в распечатанной и цифровой версиях списка, где-то отсутствовало видеонаблюдение. Некоторые избиратели жалуются, что их не уведомили об изменении адресов их участков, — сказала Соловьева.

Ранее стало известно, что реклама правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» попадается на улицах Еревана значительно чаще плакатов других партий. Выборы в парламент Армении начались 7 июня, за места борются 18 политических блоков и партий. Портреты премьер-министра встречаются даже в виде наклеек на автомобилях обычных горожан.