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07 июня 2026 в 09:49

Жители Армении начали жаловаться на неполадки в день голосования

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Некоторые избирательные участки Армении столкнулись с техническими неполадками в день голосования на парламентских выборах, рассказала журналист ИС «Вести» Наталья Соловьева. По ее словам, граждане жалуются на отсутствие видеонаблюдения и несовпадение списков.

Есть сигналы о том, что на некоторых участках были технические проблемы: где-то не совпадали избирательные номера граждан в распечатанной и цифровой версиях списка, где-то отсутствовало видеонаблюдение. Некоторые избиратели жалуются, что их не уведомили об изменении адресов их участков, — сказала Соловьева.

Ранее стало известно, что реклама правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» попадается на улицах Еревана значительно чаще плакатов других партий. Выборы в парламент Армении начались 7 июня, за места борются 18 политических блоков и партий. Портреты премьер-министра встречаются даже в виде наклеек на автомобилях обычных горожан.

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