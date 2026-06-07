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07 июня 2026 в 08:46

Агитация за партию Пашиняна достигла невиданных масштабов

В Ереване зафиксирована масштабная агиткомпания за партию Пашиняна

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Юрий Кочетков /РИА Новости
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Реклама правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» в день голосования попадается на улицах Еревана значительно чаще плакатов других партий, передает корреспондент РИА Новости. Выборы в парламент Армении начались 7 июня, за места борются 18 политических блоков и партий.

Так, в столице страны можно увидеть уличные растяжки с изображением улыбающегося Пашиняна, который показывает руками знак сердца. Агитационные материалы также размещены на стенах зданий и остановках транспорта. Наряду с этим портреты премьер-министра в виде наклеек встречаются на автомобилях обычных горожан.

Плакаты лидера правящей партии на некоторых рекламных щитах висят рядом с портретами Человека-паука из американского кино, так как данный образ взяла на вооружение партия «Против всех». Объединение официально прошло регистрацию и находится в избирательных бюллетенях под вторым номером.

Ранее аналитик Виталий Арьков заявил, что Пашинян жестче давит на оппозицию перед парламентскими выборами из-за низкого рейтинга, который мешает ему честно победить. По его мнению, именно низкими рейтингами объясняются преследование оппонентов, аресты политиков и давление на Армянскую апостольскую церковь.

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