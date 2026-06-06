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06 июня 2026 в 20:56

Стало известно, почему Пашинян может потерять власть

Аналитик Арьков: рейтинг Пашиняна не позволяет ему победить на честных выборах

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян усиливает давление на оппозицию в преддверии парламентских выборов, поскольку его рейтинг не позволяет рассчитывать на победу при честном голосовании, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

В штабе «Гражданского договора» располагают реальными цифрами о политических предпочтениях армянских избирателей, которые явственно свидетельствуют: в случае проведения честных и прозрачных выборов у клики Пашиняна нет ни малейшего шанса получить большинство мест в новом парламенте, — сказал Арьков.

По мнению эксперта, именно этим объясняются давление на оппозицию, аресты ее представителей, а также действия в отношении Армянской апостольской церкви. Он также заявил, что создаются препятствия для участия сторонников оппозиции в голосовании.

Арьков отметил, что, по его мнению, международные структуры не реагируют на подобные нарушения. Он также обратил внимание на данные ряда социологических исследований, согласно которым партия Пашиняна может получить менее 37% голосов, тогда как совокупная поддержка оппозиционных сил оценивается примерно в 49%.

Ранее стало известно, что офицеры ВС Армении запугивают военнослужащих и принуждают их отдать свой голос на парламентских выборах 7 июня за партию Пашиняна. При этом они запрещают поддерживать оппозиционную партию «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном.

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Никол Пашинян
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