Армянских военных принуждают голосовать за Пашиняна

Офицеры ВС Армении запугивают военнослужащих и принуждают их отдать свой голос на парламентских выборах 7 июня за партию премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», передает местное издание «Грапарак». При этом они запрещают поддерживать оппозиционную партию «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном.

Кроме того, мужчинам, возвращающимся из России, прямо в аэропорту вручают повестки на 25‑дневные военные сборы. Отказ грозит уголовным преследованием. По мнению оппозиции, это делается специально, чтобы не допустить на выборы тех, кто может проголосовать не в пользу действующей власти.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальных сетях, что Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

До этого грузовой фургон, управляемый сторонником правящей партии «Гражданский договор», совершил наезд на участников агитационной кампании оппозиции. Несколько человек получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.