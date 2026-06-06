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06 июня 2026 в 10:06

Армянских военных принуждают голосовать за Пашиняна

Офицеры ВС Армении принуждают солдат голосовать за партию Пашиняна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Офицеры ВС Армении запугивают военнослужащих и принуждают их отдать свой голос на парламентских выборах 7 июня за партию премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», передает местное издание «Грапарак». При этом они запрещают поддерживать оппозиционную партию «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном.

Кроме того, мужчинам, возвращающимся из России, прямо в аэропорту вручают повестки на 25‑дневные военные сборы. Отказ грозит уголовным преследованием. По мнению оппозиции, это делается специально, чтобы не допустить на выборы тех, кто может проголосовать не в пользу действующей власти.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальных сетях, что Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

До этого грузовой фургон, управляемый сторонником правящей партии «Гражданский договор», совершил наезд на участников агитационной кампании оппозиции. Несколько человек получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.

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