Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами, написал в социальных сетях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно <...> нельзя считать легитимными, — подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что Армения может выйти из ОДКБ. Пашинян подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами, что прозвучало во время предвыборных дебатов.

До этого Никол Пашинян сообщил, что первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза. Он добавил, что бизнес-делегации работают и ни один товар не останется невостребованным. Армянский премьер также подчеркнул, что не намерен спорить с Россией, отметив, что его общение с президентом РФ Владимиром Путиным проходит «без нервов».