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05 июня 2026 в 01:40

«Не вернемся»: Пашинян высказался о членстве Армении в ОДКБ

Пашинян пообещал выход Армении из ОДКБ в случае необходимости

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/Global Look Press
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Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения в ходе предвыборных дебатов. Он подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами, что прозвучало во время предвыборных дебатов.

Во время обсуждения представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян задал вопрос о значении «замораживания» членства в ОДКБ и причинах отсутствия решения о выходе. На этот вопрос Пашинян ответил, что страна выйдет, если это будет необходимо, и добавил, что он ранее заявлял о невозможности возвращения в организацию.

Пашинян также уточнил, что членство Республики Армения в ОДКБ находится в замороженном состоянии. Он напомнил, что в предвыборной программе его партии закреплено, что никакие шаги по возобновлению участия предприниматься не будут, что закреплено в предвыборной программе партии.

Ранее Пашинян во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области дважды попытался запустить в небо белого голубя. Птица должна была стать символом мира, однако выпустить ее в воздух у политика не получилось — голубь возвращался на землю. После двух неудачных попыток питомца вернули его хозяину, который находился среди присутствующих.

СНГ
Армения
Никол Пашинян
ОДКБ
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