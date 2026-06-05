«Не вернемся»: Пашинян высказался о членстве Армении в ОДКБ

Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения в ходе предвыборных дебатов. Он подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами, что прозвучало во время предвыборных дебатов.

Во время обсуждения представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян задал вопрос о значении «замораживания» членства в ОДКБ и причинах отсутствия решения о выходе. На этот вопрос Пашинян ответил, что страна выйдет, если это будет необходимо, и добавил, что он ранее заявлял о невозможности возвращения в организацию.

Пашинян также уточнил, что членство Республики Армения в ОДКБ находится в замороженном состоянии. Он напомнил, что в предвыборной программе его партии закреплено, что никакие шаги по возобновлению участия предприниматься не будут, что закреплено в предвыборной программе партии.

Ранее Пашинян во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области дважды попытался запустить в небо белого голубя. Птица должна была стать символом мира, однако выпустить ее в воздух у политика не получилось — голубь возвращался на землю. После двух неудачных попыток питомца вернули его хозяину, который находился среди присутствующих.