В СНГ сообщили о задолженности Молдавии по взносам Генсек СНГ Лебедев: Молдавии выставят счет за долги по взносам

Молдавии будет выставлен счет за задолженность по обязательным взносам в единый бюджет Содружества Независимых Государств, сообщил ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, республика несколько лет не перечисляла взносы в бюджет Содружества.

Молдова не платила несколько лет взносы в единый бюджет СНГ, поэтому эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет, — сказал Лебедев.

При этом генсек СНГ отметил, что не может сказать, насколько реально взыскать эту сумму. Он также выразил надежду, что вопрос с оплатой взносов будет урегулирован.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Молдавия стала опасной страной для путешественников из России. Она сообщила о том, как туристов подвергают многочасовым безосновательным проверкам и досмотрам.

До этого Захарова пришла в ярость от того, что Министерство обороны Молдавии попыталось выдать фотографию жертв холокоста за жертв сталинизма. Согласно ее мнению, такой поступок невозможно объяснить глупостью или неграмотностью. Она сказала, что это самое страшное преступление против человеческой совести, которое можно представить.