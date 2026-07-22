Wildberries эвакуировал логистический центр в Невинномысске

Логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края был эвакуирован, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) в соцсетях. В компании уточнили, что эвакуация проведена в соответствии с действующими требованиями безопасности.

Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

До этого стало известно, что двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске спасли десятки людей во время атаки украинских дронов. Как рассказали местные власти, Павел и Андрей собрали группу и вывели ее в безопасное место.

Также появилась информация, что продавцы, планировавшие поставки на склады «Котовск» и «Электросталь», могут перенаправить их на другие склады без штрафов. Перенос возможен на площадки «Рязань», «Воронеж», «Рязань: Тюшевское», «Тула», «Владимир: Воршинское», «Тверь», а также на склады для продуктов питания.