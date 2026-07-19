Двое сотрудников Wildberries спасли десятки коллег при атаке дронов

Двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске спасли десятки людей во время атаки украинских дронов, сообщила администрация Тамбовского муниципального округа в МАКСе. Отмечается, что Павел и Андрей собрали группу коллег и вывели их в безопасное место.

Благодаря четким действиям Павла Жмылева родом из поселка совхоза «Селезневский» Тамбовского округа и его коллеги Андрея Николаева удалось спасти десятки жизней, — говорится в сообщении.

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистические центры маркетплейса в городах Электросталь и Котовск. В результате инцидента погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 были госпитализированы.

Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать основной очаг возгорания на территории складского комплекса Wildberries в Электростали. Как сообщил глава городского округа Филипп Ефанов, спасатели продолжают ликвидацию оставшихся очагов и разбирают завалы с помощью спецтехники.