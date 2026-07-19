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19 июля 2026 в 15:16

Пожар на складе Wildberries в Электростали локализовали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Основной очаг пожара на территории складского комплекса Wildberries в Электростали локализовали, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов на канале в мессенджере МАКС. По его словам, сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов и разбор завалов с помощью спецтехники.

На территории складского комплекса Wildberries силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Также специалисты начали разбирать завалы и убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта воспитанников переведут в соседнее здание образовательного комплекса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что по меньшей мере 61 человек, по уточненным данным, пострадал в результате атаки БПЛА на Подмосковье. По его словам, девять человек находятся в тяжелом состоянии, еще 31 пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

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Wildberries
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Пожар на складе Wildberries в Электростали локализовали
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