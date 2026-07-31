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31 июля 2026 в 11:35

Мальчик пытался достать из пруда мяч и пошел ко дну

Девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковной Электростали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Девятилетний мальчик утонул в городе Электросталь Московской области, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, он вместе с друзьями играл в футбол на берегу пруда.

В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возможном утоплении девятилетнего ребенка на пруду № 2 (Южный) в городском округе Электросталь, — говорится в сообщении.

Когда мяч улетел в воду, школьник решил самостоятельно его вытащить. В итоге ребенок пошел ко дну в пяти метрах от суши. Трагедия произошла днем, а обнаружили тело только к вечеру. Уточняется, что пруд не оборудован для купания, спасательный пост на нем отсутствовал.

Ранее на озере Тундра в Норильске Красноярского края утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша пытался переплыть водоем наперегонки с подругой. Во время заплыва он пошел ко дну.

До этого спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» поселка Лазаревское Краснодарского края. Он вместе с отцом пытался перейти водоем вброд, но их унесло сильным течением в Черное море.

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