Мальчик пытался достать из пруда мяч и пошел ко дну Девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковной Электростали

Девятилетний мальчик утонул в городе Электросталь Московской области, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, он вместе с друзьями играл в футбол на берегу пруда.

В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возможном утоплении девятилетнего ребенка на пруду № 2 (Южный) в городском округе Электросталь, — говорится в сообщении.

Когда мяч улетел в воду, школьник решил самостоятельно его вытащить. В итоге ребенок пошел ко дну в пяти метрах от суши. Трагедия произошла днем, а обнаружили тело только к вечеру. Уточняется, что пруд не оборудован для купания, спасательный пост на нем отсутствовал.

Ранее на озере Тундра в Норильске Красноярского края утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша пытался переплыть водоем наперегонки с подругой. Во время заплыва он пошел ко дну.

До этого спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» поселка Лазаревское Краснодарского края. Он вместе с отцом пытался перейти водоем вброд, но их унесло сильным течением в Черное море.