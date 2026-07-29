Подросток утонул, пока пытался переплыть озеро наперегонки Подросток утонул в озере на отдыхе в Норильске

Шестнадцатилетний молодой человек утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края, сообщил региональный главк МВД в мессенджере МАКС. Он пытался переплыть водоем наперегонки с подругой.

Предварительно установлено правоохранителями, что на озере Тундра отдыхала компания молодых людей. Юноша вместе с подругой решили переплыть часть озера наперегонки. Во время заплыва молодой человек утонул, — отметили в МВД.

На месте работают следственно‑оперативная группа, спасатели и МЧС. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» поселка Лазаревское Краснодарского края. Это произошло на третий день поисковых работ.

До этого в Гореловском озере в Санкт-Петербурге утонул 16-летний подросток. По предварительной информации, трагедия произошла после прыжка юноши с сапборда. По словам очевидцев, он нырнул примерно в 10 метрах от берега и больше не появился на поверхности.