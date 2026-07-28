Прыжок с сапборда закончился трагедией для подростка в Петербурге В Гореловском озере Петербурга утонул 16-летний подросток после прыжка в водоем

В Гореловском озере в Санкт-Петербурге утонул 16-летний подросток, сообщили в пресс-службе местного МЧС. По предварительной информации, трагедия произошла после прыжка юноши с сапборда.

По словам очевидцев, подросток нырнул примерно в 10 метрах от берега и больше не появился на поверхности. Позже водолазы обнаружили его тело на глубине около 1,5 метра.

Спасатели извлекли погибшего из воды. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве на Нижнем Черневском пруду утонул 20-летний молодой человек, взявший вместе с другом в аренду сапборд. По информации источника, юноши не стали брать по отдельному сапборду и вместо этого вдвоем катались на одном.

До этого 15-летний подросток утонул при попытке переправиться через протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский. Двое подростков самостоятельно соорудили плот и решили испытать его в деле. Конструкция опрокинулась примерно в 50–70 метрах от берега.