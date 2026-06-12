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12 июня 2026 в 12:45

Попытка переплыть Волгу на самодельном плоту закончилась смертью подростка

Подросток утонул после попытки переплыть Волгу на самодельном плоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту в Самарской области, сообщила пресс-служба СК в мессенджере МАКС. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский.

15-летние подростки самостоятельно собрали плот и решили испытать его, переправившись через протоку. Конструкция перевернулась примерно в 50–70 метрах от берега. Оба подростка оказались в воде без спасательных жилетов. Одному удалось добраться до берега, а его товарищ из-за тяжелой намокшей одежды стал уходить под воду. Спасатели подняли тело мальчика с глубины около шести метров.

Ранее в Красноярском крае на озере Бархатово в Сосновоборском округе утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде. Он не поставил в известность своих родственников о том, что идет кататься.

До этого в Бангладеш автобус с пассажирами упал в реку Падма. Транспортное средство сорвалось с паромного терминала недалеко от деревни Даулатдия. По информации источников, жертвами происшествия стали 18 человек. Спасатели извлекли на берег тела погибших. Среди них есть дети.

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