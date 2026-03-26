26 марта 2026 в 10:57

Почти 20 человек погибли при падении автобуса в реку

В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку Падма

Перевозивший пассажиров автобус рухнул в реку Падма в Бангладеш, сообщает издание Daily Star. Транспортное средство упало с паромного терминала в районе деревни Даулатдия. По информации источников, в результате погибли 18 человек.

По меньшей мере 18 тел были обнаружены сегодня рано утром после того, как автобус упал в реку Падма с понтона паромного терминала Даулатдиа, — говорится в материале.

Уточняется, что трагедия произошла накануне, 25 марта. Спасатели уже вытащили на берег тела погибших, среди них также были дети. Предполагается, что всего в автобусе находились до 40 человек.

Ранее в Красноярском крае семилетний мальчик провалился под лед и погиб. При этом его сверстник, который был рядом, смог выбраться на берег. Поиск тела мальчика осложняется сильным течением реки Туба. По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

До этого в Ленинградской области шесть человек погибли на водоемах. Причиной стал выход людей на лед в период оттепели. В частности, в Приозерском районе из озера Комсомольское извлекли тела супружеской пары 63 и 65 лет.

