Терапевт напомнил об опасности купания в запрещенных местах

Купание в водоемах со стоячей или слабопроточной водой, непредназначенных для плавания, чревато инфекций, предупредил в беседе с Lenta.ru терапевт Дмитрий Демидик. Врач отметил, что такое развлечение также грозит травмами из-за неровного дна, коряг, осколков стекла или арматуры.

Многие ошибочно полагают, что вода в реке или озере достаточно чиста, а фонтанная вода ничем не отличается от водопроводной. На самом деле природные водоемы, особенно со стоячей или слабопроточной водой, являются благоприятной средой для размножения бактерий, вирусов и паразитов. Купание в таком месте может привести к заражению ротавирусом, дизентерией, сальмонеллезом, гепатитом А и лептоспирозом. При этом самая главная опасность на воде — это внезапная гибель, — напомнил Демидик.

Он уточнил, что резкий перепад температур из-за погружения в холодную воду может вызвать рефлекторную остановку сердца или судороги, которые нередко приводят к утоплению. Отсутствие спасателей и спецоборудования на диких пляжах и в запрещенных для плавания местах делают первую помощь практически невозможной.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что во время отдыха у водоемов категорически нельзя идти купаться в состоянии алкогольного опьянения. Он уточнил, что по статистике большинство утонувших людей употребляли спиртное незадолго до трагедии.