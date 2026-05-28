28 мая 2026 в 12:05

Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России

Евросоюз хочет восполнить свои финансовые потери за счет разграбления России в будущем, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, это свидетельствует о колониальном мышлении западных стран.

Во властных структурах Европы тешат себя мыслью о том, что смогут с лихвой компенсировать потери за счет будущего разграбления нашей страны. Вижу в этом типичный пример колониального мышления и высокомерия, от которого никак не может избавиться деградирующая европейская верхушка, — отметил он.

Ранее директор Службы внешней разведки заявил, что эпоха ядерного сдерживания еще не начиналась. По его словам, западные прогнозы по этому вопросу оказались некорректными.

Также Нарышкин сообщил, что мир еще долго не будет безопасным, поскольку сейчас продолжается эпоха глобальных перемен. Потому «покой только снится» человечеству.

До этого Нарышкин отметил, что все, «взявшие меч», от него и погибнут. При этом будущее мира, по его словам, останется за теми странами, которые черпают силу не в представлении о собственной исключительности, а в уважении ко всем традициям.

