Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:52

Ушаков раскрыл одну из тем переговоров Путина в Астане

Ушаков: Путин обсудил с Токаевым урегулирование украинского кризиса

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили тему украинского урегулирования на переговорах в Астане, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По итогам официальной встречи лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран, передает РИА Новости.

Достаточно коротко именно на переговорах. Но я уверен, что вчера в ходе дружеского обеда лидеры эту тему несомненно обсудили более подробно, — подтвердил наличие украинского вопроса в повестке переговоров Ушаков.

Ранее Токаев сказал, что без прямого участия Россия ни одна крупная международная проблема в мире не может быть успешно решена. Он подчеркнул ключевую роль Москвы в глобальной политике во время встречи с Путиным в Астане.

Политик также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Глава Казахстана высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта.

Власть
Казахстан
Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.