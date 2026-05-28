Ушаков раскрыл одну из тем переговоров Путина в Астане Ушаков: Путин обсудил с Токаевым урегулирование украинского кризиса

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили тему украинского урегулирования на переговорах в Астане, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По итогам официальной встречи лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран, передает РИА Новости.

Достаточно коротко именно на переговорах. Но я уверен, что вчера в ходе дружеского обеда лидеры эту тему несомненно обсудили более подробно, — подтвердил наличие украинского вопроса в повестке переговоров Ушаков.

Ранее Токаев сказал, что без прямого участия Россия ни одна крупная международная проблема в мире не может быть успешно решена. Он подчеркнул ключевую роль Москвы в глобальной политике во время встречи с Путиным в Астане.

Политик также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Глава Казахстана высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта.