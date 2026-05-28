Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным

Центральная избирательная комиссия РФ, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение трех дней, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на совещании с представителями политических партий. Она также напомнила о сроках назначения выборов различного уровня, передает ТАСС.

Единый день голосования предполагается 20 сентября. Я хочу сказать, что мы с коллегой предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное, поскольку это запрос наших избирателей — так удобнее, — заявила Памфилова.

Согласно закону, решение о дате выборов депутатов Государственной думы девятого созыва должно быть принято с 1 по 21 июня, региональных выборов — с 11 по 21 июня, а выборов в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля 2026 года.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийные. По его словам, от бойцов СВО подано целых 630 заявлений.