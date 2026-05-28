Европа усиливает меры безопасности на границах с Россией для воровства средств, предназначенных для оборонных нужд, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, подобные действия вновь демонстрируют антироссийские настроения в европейских странах.

На сегодняшний день четко прослеживается архаичность действий со стороны военно-политического руководства Латвии. Первая причина — это морально-психологическая успокоенность со стороны эстеблишмента для собственной поддержки. Теперь повестка о защите от России — это отчет перед своими избирателями, что меры принимаются. Конечно же, их политики пилят бюджет в пользу собственных выгод. Также их мотив — показать всему миру, как они стараются поставить на место нашу страну. Они делают все, чтобы якобы русский медведь лишний раз не проявил себя со стороны агрессивности, — пояснил Попов.

Он указал, что европейцы бездумно тратят деньги, пытаясь создать условия для сдерживания якобы возможного наступления России. При этом, по словам генерала, «зубы дракона» разработаны исключительно для бронетехники: танков, БТР и самоходных артиллерийских установок.

Европейцы уже и рвы копали, и заборы ставили, и колючую проволоку натягивали, что только они не делали. Пытались ставить и системы электронного оповещения, и заграждения. Но это их дело. Это все связано с тем, что у них поддерживается русофобское отношение. Они нагнетают эту обстановку и с определенной периодичностью к этому возвращаются. Границы для них являются камнем преткновения. Они думают, что это им чем-то поможет, — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что национальные вооруженные силы Латвии приступили к установке пирамидальных бетонных заграждений, известных как «зубы дракона», на участках земли вдоль границы с Россией. Эти территории были конфискованы у людей государством для оборонных целей.