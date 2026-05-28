28 мая 2026 в 14:32

«Надежда есть»: Песков о возвращении сборной по хоккею на мировые турниры

Песков выразил надежду на возвращение сборной по хоккею на международные турниры

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль надеется на возвращение сборной России по хоккею на международные состязания, заявил «Матч ТВ» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что недавно дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27.

Ощущения нет. Но надежда есть, — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что у отечественных хоккеистов появился шанс на возвращение на международные турниры. По его мнению, это возможно с сезона-2027/28.

До этого Международная федерация бенди (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира 2027 года. Причиной стали финансовые сложности у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции на фоне отсутствия сборных России и Белоруссии.

Также министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов ко всем соревнованиям под своей эгидой. Он добавил, что в дисциплинах с уже снятыми ограничениями дополнительных условий вводиться не будет.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

