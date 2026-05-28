«Надежда есть»: Песков о возвращении сборной по хоккею на мировые турниры

Кремль надеется на возвращение сборной России по хоккею на международные состязания, заявил «Матч ТВ» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что недавно дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27.

Ощущения нет. Но надежда есть, — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что у отечественных хоккеистов появился шанс на возвращение на международные турниры. По его мнению, это возможно с сезона-2027/28.

До этого Международная федерация бенди (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира 2027 года. Причиной стали финансовые сложности у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции на фоне отсутствия сборных России и Белоруссии.

Также министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов ко всем соревнованиям под своей эгидой. Он добавил, что в дисциплинах с уже снятыми ограничениями дополнительных условий вводиться не будет.