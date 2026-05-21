21 мая 2026 в 13:38

Пескова спросили о пропаже российских моряков в Ормузе

Песков: Кремль не располагает информацией о пропаже россиян в Ормузском проливе

Дмитрий Песков
В Кремле не располагают информацией о якобы 20 российских моряках, заблокированных в Ормузском проливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе, трансляция велась в МАКСе. Он также отметил, что подобные острые ситуации становятся известны Минтрансу из системы сообщений судовладельцев.

Нет, ничего неизвестно. Мы такой информацией не располагаем, — заявил Песков.

Сегодня, 21 мая, в Telegram‑канале Mash появилась информация, что около 20 российских моряков оказались заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из‑за военного конфликта на Ближнем Востоке. Как утверждают источники, у них заканчиваются запасы продовольствия и воды, при этом меры по их эвакуации пока не предпринимаются.

До этого представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти Исламской Республики не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Тегерана. По его словам, такие меры будут приняты безусловно.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

