Пескова спросили о пропаже российских моряков в Ормузе Песков: Кремль не располагает информацией о пропаже россиян в Ормузском проливе

В Кремле не располагают информацией о якобы 20 российских моряках, заблокированных в Ормузском проливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе, трансляция велась в МАКСе. Он также отметил, что подобные острые ситуации становятся известны Минтрансу из системы сообщений судовладельцев.

Нет, ничего неизвестно. Мы такой информацией не располагаем, — заявил Песков.

Сегодня, 21 мая, в Telegram‑канале Mash появилась информация, что около 20 российских моряков оказались заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из‑за военного конфликта на Ближнем Востоке. Как утверждают источники, у них заканчиваются запасы продовольствия и воды, при этом меры по их эвакуации пока не предпринимаются.

До этого представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти Исламской Республики не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Тегерана. По его словам, такие меры будут приняты безусловно.