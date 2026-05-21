Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:58

В Кремле объяснили слова Путина о Шредере и переговорах с Россией

Песков: Путин не предлагал Шредера как посредника для переговоров с Россией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты. Брифинг Пескова транслировался в канале Кремля на платформе МАКС.

Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, <...> кто, с его точки зрения, был бы предпочтительнее. Он сказал, что с его точки зрения был бы Шредер, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия готова к разговору с западными странами. Так Песков ответил на прозвучавшие в Европе заявления о контактах «с русскими». По его мнению, диалог — это всегда лучше, нежели чем тотальная конфронтация, которой сейчас занимаются европейцы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговорщики от европейских стран в диалоге с Россией должны пользоваться доверием граждан и быть способны к конструктивной работе. Речь должна идти о людях, которые не придерживаются откровенно националистических взглядов, уточнила дипломат.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как справиться с волнением на ЕГЭ
Глава Кубани анонсировал открытие центра реабилитации для ветеранов СВО
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят ядерные учения ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.