В Кремле объяснили слова Путина о Шредере и переговорах с Россией Песков: Путин не предлагал Шредера как посредника для переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты. Брифинг Пескова транслировался в канале Кремля на платформе МАКС.

Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, <...> кто, с его точки зрения, был бы предпочтительнее. Он сказал, что с его точки зрения был бы Шредер, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия готова к разговору с западными странами. Так Песков ответил на прозвучавшие в Европе заявления о контактах «с русскими». По его мнению, диалог — это всегда лучше, нежели чем тотальная конфронтация, которой сейчас занимаются европейцы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговорщики от европейских стран в диалоге с Россией должны пользоваться доверием граждан и быть способны к конструктивной работе. Речь должна идти о людях, которые не придерживаются откровенно националистических взглядов, уточнила дипломат.