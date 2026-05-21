«Она у нас не одна»: Лукашенко рассказал, о какой машине всегда мечтал Лукашенко назвал российский «Искандер-М» машиной мечты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российский оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» хорошей машиной в ходе общения с расчетом пусковой установки, сообщает агентство БелТА. Глава государства отметил, что когда-то мечтал об этой технике, а теперь таких установок в республике «не одна».

Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие, — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что по окончании масштабных учений вооруженных сил страна продолжит точечные мобилизационные мероприятия для поддержания боеготовности соединений с целью подготовки к военным действиям. Глава государства выразил надежду, что до реального столкновения не дойдет.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили, что маневры ядерных подразделений не имеют антизападной направленности. Это плановая работа в рамках Союзного государства, которая не угрожает региональной стабильности, подчеркнули в ведомстве.

Также зампред комиссии по международным делам палаты представителей парламента республики Олег Гайдукевич отметил, что заявления Киева о «белорусской угрозе» являются откровенной провокацией. Украинские власти заинтересованы в затягивании боев, чтобы сохранить свои посты и иностранное финансирование.