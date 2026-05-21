Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест судоводителя перевернувшейся с туристами на Байкале аэролодки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее следствие просило заключить под стражу как судоводителя, так и владельца судна.

Первому обвиняемому, судоводителю, избрана мера пресечения — домашний арест, — сказал собеседник агентства.

Аэролодка «Север-750» перевернулась во вторник, 19 мая, в районе скалы Черепаха на Байкале в Бурятии. На борту находились 18 человек, 13 из них спаслись, пятеро погибли.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, владелец судна не зарегистрировал его в установленном порядке и допустил к управлению человека, не имеющего соответствующих прав.

Юрист Вадим Багатурия заявил, что виновным в чрезвычайном происшествии с аэролодкой на Байкале грозит до 10 лет тюремного заключения. По его словам, наказание будет столь серьезным, поскольку случившееся квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.