21 мая 2026 в 14:54

Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест судоводителя перевернувшейся с туристами на Байкале аэролодки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее следствие просило заключить под стражу как судоводителя, так и владельца судна.

Первому обвиняемому, судоводителю, избрана мера пресечения — домашний арест, — сказал собеседник агентства.

Аэролодка «Север-750» перевернулась во вторник, 19 мая, в районе скалы Черепаха на Байкале в Бурятии. На борту находились 18 человек, 13 из них спаслись, пятеро погибли.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, владелец судна не зарегистрировал его в установленном порядке и допустил к управлению человека, не имеющего соответствующих прав.

Юрист Вадим Багатурия заявил, что виновным в чрезвычайном происшествии с аэролодкой на Байкале грозит до 10 лет тюремного заключения. По его словам, наказание будет столь серьезным, поскольку случившееся квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
