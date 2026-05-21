21 мая 2026 в 12:03

Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины

Мужчина получил четыре года колонии за истязание двух детей в Тамбовской области

Суд в Тамбовской области назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима мужчине за систематическое насилие и оскорбления в отношении двух несовершеннолетних сыновей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в МАКСе. Преступления совершались в период с 2017-го по октябрь 2025 года.

Мужчина регулярно унижал детей, угрожал им, бросал в них предметы и наносил побои. Пострадавшие — несовершеннолетние 2010 и 2012 года рождения. Помимо реального срока, также суд обязал мужчину выплатить компенсацию морального вреда. Размер выплат составил по 200 тыс. рублей каждому из детей.

Ранее суд в Хабаровском крае вынес приговор супругам из Комсомольска-на-Амуре по делу об истязании и смерти двухлетней дочери. Родители регулярно оставляли ребенка без еды и воды, а также не обеспечивали нормальные условия для жизни. Во время расследования обвиняемые признали вину.

До этого в Кузбассе суд вынес приговор отцу и мачехе девочки по делу об истязании ребенка. Осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. По материалам дела, мужчина систематически избивал малолетнюю дочь кожаным ремнем с пряжкой и кипятильником со шнуром. Также он наносил ребенку удары по голове и лицу.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
