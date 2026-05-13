13 мая 2026 в 10:52

Осужденный за подготовку взрывов в Тамбове раскрыл детали преступного плана

Россиянин Алексей Милосердов, которого приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о подготовке терактов в отношении судей Тамбовской области, дал признательные показания, следует из материалов ФСБ. По словам фигуранта, целями атаки были Тамбовский областной суд и арбитражный суд Тамбовской области, передает РИА Новости.

В марте этого года было предложено взорвать Тамбовский областной суд и арбитражный суд Тамбовской области. Я согласился это сделать, — сказал он.

Милосердов рассказал, что после этого забрал из тайника в Московской области два взрывных устройства и подготовил их согласно инструкции, полученной от представителя украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным, когда он устанавливал СВУ в Тамбове.

Киевский режим вовлек меня в терроризм, — добавил фигурант.

Ранее сообщалось, что 46-летнего Милосердова приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о подготовке терактов в отношении судей Тамбовской области. По данным спецслужбы, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и планировал использовать самодельные взрывные устройства.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
