Западные репортеры, посетившие место теракта в Старобельске, увидели доказательства применения украинскими военными систем Starlink для удара по общежитию, заявил международный секретарь Компартии США, журналист-расследователь Кристофер Хелали в беседе с ТАСС. По его словам, журналисты были потрясены масштабом разрушений.

Мы все были не только потрясены и ужаснулись теми разрушениями, которые украинский режим учинил во время расправы над 21 студентом, но и увидели, что для этого использовались западные технологии, включая Starlink, — сказал Хелали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Недавно он в составе группы иностранных журналистов посетил место атаки на колледж в ЛНР. По мнению американского журналиста, западные технологии напрямую задействованы в ударах по гражданским объектам. Он призвал обратить внимание на эти факты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях ПМЭФ, что отсутствие реакции международных структур 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, касательно теракта в Старобельске не может не возмущать. Кроме того, по ее словам, слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.