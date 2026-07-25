Западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы Лантратова: иностранные СМИ убедились, что в Старобельске нет военной базы

Полсотни иностранных журналистов убедились, что в Старобельске нет никакой военной базы, а только разрушенный ВСУ колледж, сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Также омбудсмен отметила, что представители Следственного комитета провели журналистов зарубежных СМИ в разрушенное здание.

[Постоянный представитель Украины при ООН Андрей] Мельник называет смерть этих детей инцидентом. А что далее говорят? Далее говорят другие страны, что, мол, все не так, там была военная база. И вот спасибо МИД, Минобороны за то, что была организована поездка. 50 журналистов из разных стран — Соединенные Штаты, Великобритания, испанские СМИ, арабские, европейские, китайские, — абсолютно разные средства массовой информации и военкоры, которые прилетели туда, — рассказала Лантратова.

Лантратова уточнила, что военной базы в Старобельске нет и не было. На месте трагедии остались лишь разрушенный колледж, вещи погибших студентов и обломки БПЛА.

Конечно, журналисты увидели, что никакой военной базы не было. Более того, не только в самом здании — весь радиус прошли. Вот все посмотрели вокруг — никакой военной базы не было, — добавила омбудсмен.

Ранее Лантратова сообщила, что украинские военнопленные заявляют, что не хотят сражаться за свою страну, и переходят на сторону России. Она также напомнила, что в РФ действует программа, позволяющая попавшим в плен солдатам сделать это.