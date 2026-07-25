Удары по Старобельску, траур в Кировской области, чума в ВСУ: что дальше

Удары по Старобельску, траур в Кировской области, чума в ВСУ: что дальше

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова раскрыла детали атаки на Старобельск, в Кировской области после атаки на местное предприятие объявлен трехдневный траур, причиной смерти 26 военнослужащих в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ в Черниговской области могла стать легочная чума — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Лантратова рассказала о деталях атаки на колледж в Старобельске

Удар украинских беспилотников по Старобельскому колледжу в ЛНР был нанесен таким образом, чтобы лишить студентов возможности спастись, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, атака проводилась несколькими волнами с короткими промежутками, когда находившиеся в здании люди пытались покинуть помещение.

Как рассказала омбудсмен, в момент удара в колледже находились 86 человек в возрасте от 14 до 20 лет. Первый удар пришелся по зданию, когда студенты спали, после чего беспилотники снова атаковали примерно через 10–15 минут.

«То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», — заявила Лантратова.

Спасательная операция после атаки продолжалась 45 часов и неоднократно прерывалась из-за угрозы новых ударов. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, воздушную тревогу объявляли 15 раз, а спасатели продолжали разбирать завалы в условиях риска повторных атак.

Позже Лантратова сообщила, что около 50 российских и зарубежных журналистов посетили место трагедии и убедились, что в разрушенном здании не было военной базы. По ее словам, представители Следственного комитета провели корреспондентов по территории колледжа, где остались только обломки здания, личные вещи погибших студентов и фрагменты беспилотников.

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Конечно, журналисты увидели, что никакой военной базы не было. Более того, не только в самом здании — весь радиус прошли. Вот все посмотрели вокруг — никакой военной базы не было», — отметила омбудсмен.

В результате атаки, произошедшей в ночь на 22 мая, погиб 21 человек, более 60 получили ранения. В ЛНР объявляли двухдневный траур, власти региона сообщили о помощи семьям погибших и пострадавших. Главный учебный корпус колледжа планируют восстановить, однако разрушенное общежитие, где находились студенты, восстановлению не подлежит.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Старобельску террористической атакой и заявил, что он не был случайным. В МИД России также заявили, что атака была направлена против гражданского населения.

После трагедии часть пострадавших продолжила лечение в медицинских учреждениях. Спустя несколько недель большинство пациентов были выписаны, однако отдельные пострадавшие оставались под наблюдением врачей в федеральных медцентрах. ООН также подтвердила гибель 21 мирного жителя в результате удара по колледжу.

В Кировской области объявили траур

В Кировской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове. Решение принял губернатор региона Александр Соколов после того, как стали известны последствия удара. Дни траура пройдут 25, 26 и 27 июля — в этот период в области приспустят флаги, а проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий будет приостановлено.

«Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова. В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов», — сообщил Соколов.

Об атаке на предприятие в Кирове стало известно 24 июля. В результате удара на объекте возник пожар, были повреждены прилегающие территории. Губернатор Александр Соколов первоначально сообщил, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Позже число погибших было уточнено после того, как один из сотрудников предприятия, которого ранее считали пропавшим и находившимся под завалами, оказался жив.

«Погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», — сообщил губернатор.

После удара пожар на предприятии был ликвидирован, специалисты восстановили водоснабжение и электроснабжение. Власти также начали обследование близлежащих жилых домов, чтобы определить ущерб и объем необходимой помощи.

Семьям погибших выплатят компенсации из регионального бюджета. Каждая семья получит по 1,5 млн рублей, а пострадавшим окажут дополнительную материальную помощь.

«Из областного бюджета каждой семье, потерявшей близкого человека, направят по 1,5 млн рублей. Также материальную помощь получат пострадавшие в результате инцидента, а дополнительные выплаты для них предусмотрит само предприятие», — заявил губернатор.

Сотрудников предприятия, погибших в результате удара, представили к государственным наградам посмертно. Соколов назвал их настоящими героями трудового фронта.

«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — написал глава региона.

В ВСУ заявили о гибели военных из-за неизвестной инфекции

В 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ, дислоцированной в Черниговской области, произошла вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания, в результате которой погибли 26 военнослужащих, сообщают источники в силовых структурах. По их данным, все погибшие скончались 18 июля в полевом госпитале подразделения, при этом причина смерти официально не установлена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания привела к небоевым потерям в подразделении. Так, только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — сообщил источник.

Массовую гибель военных прокомментировал академик РАН, микробиолог и вирусолог Виталий Зверев. Он допустил, что причиной могла стать легочная чума, однако отметил, что эта версия вызывает сомнения, поскольку на территории Украины ранее не фиксировались очаги данного заболевания.

При этом ученый считает более вероятным вариантом отравление бактериальными токсинами, в частности ботулотоксином. По словам Зверева, военнослужащие могли заразиться через некачественные консервы, которые часто входят в армейский рацион.

«Речь идет о Clostridium botulinum — возбудителе ботулизма. Это анаэробная спорообразующая бактерия, которая вырабатывает сильнейший биологический токсин — ботулотоксин. Если Clostridium botulinum попала в консервы и там размножилась, а военнослужащие эти консервы съели, то вероятность их гибели крайне высока», — пояснил академик.

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