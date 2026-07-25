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25 июля 2026 в 07:08

В Кировской области объявлен трехдневный траур после атаки ВСУ

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
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В Кировской области 25, 26 и 27 июля объявлены днями траура по погибшим в результате атаки ВСУ на предприятие Кирова, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале. В память о жертвах трагедии в области будут приспущены флаги и отменены мероприятия.

Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова. В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов, — говорится в сообщении.

По словам главы региона, телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ. Кроме того, на время траура приостановят проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, а также усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей.

Семьям погибших власти региона выплатят по 1,5 млн рублей. Также правительство Кировской области окажет помощь пострадавшим и направит дополнительные средства на восстановление поврежденных жилых домов, предприятий и учреждений Кирова.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ на одно из предприятий в Кирове погибли шесть человек. Еще 26 человек получили ранения.

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