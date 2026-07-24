Шесть человек погибли при ракетной атаке на предприятие в Кирове

Шесть человек погибли при ракетной атаке на предприятие в Кирове

Шесть человек погибли в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов в мессенджере МАКС. Еще 26 человек получили ранения.

В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте. <...> Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения, — говорится в сообщении.

Соколов также сообщил об обследовании близлежащих домов для оценки последствий. Жителей региона призвали не публиковать фото, видео и другие материалы, позволяющие установить место атаки и характер повреждений. Ограничение введено решением антитеррористической комиссии области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Песчаном Беловского района ранен 53-летний мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения ног. Ему оказали первую помощь, после чего доставили в Курскую областную больницу.