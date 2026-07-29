Кировчанка раскрыла подробности спасения выпавшего из окна мальчика

Жительница Кирова в беседе с RT рассказала, что, увидев мальчика на подоконнике четвертого этажа, она начала звать людей на помощь. В этот момент женщина находилась на балконе. По ее словам, на ее крики быстро сбежались все неравнодушные граждане.

Когда [ребенок] летел с [высоты я мысленно повторяла]: «Лишь бы поймали, лишь бы поймали», — вспомнила местная жительница.

Женщина уточнила, что перед тем, как мальчик выпал, она успела передать через балкон одеяло одному из участников спасения. После этого женщина помчалась вниз. Другие соседи вытащили второе покрывало. Кировчанка присоединилась к мужчинам, которые держали одеяла, — именно на них и свалился мальчик, что спасло ему жизнь.

По данным МВД России, это происшествие случилось в микрорайоне Радужный. Прибывшие на место медики не зафиксировали у ребенка травм и повреждений. Сейчас полицейские проводят проверку в отношении матери мальчика.