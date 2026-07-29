Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:58

Кировчанка раскрыла подробности спасения выпавшего из окна мальчика

Жительница Кирова оперативно организовала спасение выпавшего из окна мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Кирова в беседе с RT рассказала, что, увидев мальчика на подоконнике четвертого этажа, она начала звать людей на помощь. В этот момент женщина находилась на балконе. По ее словам, на ее крики быстро сбежались все неравнодушные граждане.

Когда [ребенок] летел с [высоты я мысленно повторяла]: «Лишь бы поймали, лишь бы поймали», — вспомнила местная жительница.

Женщина уточнила, что перед тем, как мальчик выпал, она успела передать через балкон одеяло одному из участников спасения. После этого женщина помчалась вниз. Другие соседи вытащили второе покрывало. Кировчанка присоединилась к мужчинам, которые держали одеяла, — именно на них и свалился мальчик, что спасло ему жизнь.

По данным МВД России, это происшествие случилось в микрорайоне Радужный. Прибывшие на место медики не зафиксировали у ребенка травм и повреждений. Сейчас полицейские проводят проверку в отношении матери мальчика.

Регионы
Киров
дети
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Покинувший Россию комик-иноагент закрыл последний бизнес в России
Евроинтеграция Украины затягивается из-за новых «палок в колеса» от Венгрии
«Огромное завоевание»: ФНС о получении льгот в России
Песня российского иноагента играет три секунды в новом «Человеке-пауке»
Стало известно, что будет с банковскими счетами Дурова в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.