Адвокат объяснил, куда пожаловаться на завышенную стоимость топлива на АЗС

Адвокат объяснил, куда пожаловаться на завышенную стоимость топлива на АЗС Адвокат Алешкин: пожаловаться на завышенную стоимость топлива на АЗС можно в ФАС

Автомобилисты вправе пожаловаться на завышенную стоимость топлива на АЗС в Федеральную антимонопольную службу, заявил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин. Соответствующее заявление можно также отправить в Роспотребнадзор.

Обращаться гражданам в [подобных] случаях можно в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор, — посоветовал Алешкин.

Он уточнил, что в ФАС лучше обращаться при подозрениях на системные нарушения. Например, если несколько сетей одновременно подняли цены без видимых причин, усматриваются признаки картельного сговора, компания злоупотребляет доминирующим положением либо на рынке искусственно создается дефицит. В Роспотребнадзор же жалобу стоит направлять, когда нарушение носит более бытовой характер.

Ранее территориальные органы ФАС возбудили несколько дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в российских регионах. Так, нижегородское УФАС возбудило дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом «Газпромнефть».