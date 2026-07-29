Овчинский: на юге Москвы строится жилой дом по программе реновации

В районе Царицыно на юге Москвы ведется строительство жилого комплекса по программе реновации общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский. Здание появится по адресу: улица Бакинская, земельный участок 31/3.

Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 521 квартиру жилой площадью 34,5 тыс. квадратных метров. Монолитная технология строительства обеспечивает долговечность и надежность дома. Архитектурный облик здания будет выполнен в благородной цветовой гамме: фасады облицуют плиткой под кирпич медно-коричневого, каменно-серого и серо-кварцевого оттенков, а декоративные корзины для кондиционеров выполнят в антрацитово-сером цвете, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка строится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности — школы, магазины, спортобъекты, театр и остановки общественного транспорта. Рядом — музей-заповедник «Царицыно» с дворцово-парковым ансамблем XVIII века, Царицынскими прудами и парками, а также станции метро и МЦД-2. Придомовая территория будет организована по принципу «двор без машин»: здесь появятся детские и спортивные площадки с безопасным покрытием и зоны для тихого отдыха.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. По поручению мэра столицы Сергея Собянина темпы ее реализации планируется удвоить. Москва уверенно лидирует среди регионов по объемам жилищного строительства, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Овчинский заявил, что в Бескудниковском районе на севере Москвы готовят котлован для строительства новостройки в рамках программы реновации. Общая площадь дома превысит 70 тыс. квадратных метров.