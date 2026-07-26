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26 июля 2026 в 07:05

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Огурцы в банке 1 л Огурцы в банке 1 л Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Огурцы в литровой банке — это самый удобный формат для небольшой семьи. Они быстро стерилизуются, хорошо хранятся и всегда под рукой. Собрали проверенные рецепты хрустящих маринованных огурцов, рассчитанные именно на такой объем, полезные советы и секреты.

Как правильно мариновать огурцы в литровой банке

  • Выбирайте небольшие, крепкие огурцы с тонкой кожицей — они лучше просаливаются.

  • Банки и крышки обязательно стерилизуйте.

  • Рассол готовьте с запасом.

  • После закатки переверните банки и укутайте до полного остывания.

  • Храните в прохладном темном месте.

  • Такие огурцы отлично подходят к картошке, шашлыку, салатам и просто как закуска.

Рецепт № 1. Классические огурцы в литровой банке — проверенная классика

Отберите 600–700 г небольших огурцов, тщательно промойте их и аккуратно срежьте хвостики с обеих сторон. На дно подготовленной литровой банки отправьте зонтик укропа, 2–3 очищенных зубчика чеснока и 4–5 горошин черного перца, после чего максимально плотно утрамбуйте огурчики.

Для маринада вскипятите в кастрюле 0,5 л воды, растворив в ней 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и влив 50 мл 9% уксуса. Наполните банку бурлящим рассолом, отправьте ее на стерилизацию в течение 8–10 минут, а затем герметично закатайте. Переверните заготовку крышкой вниз и укутайте плотной тканью до полного остывания.

На выходе получаются невероятно хрустящие огурчики с пикантной кислинкой и едва уловимым чесночным ароматом.

  • Совет: для большего хруста добавьте в банку небольшой кусочек корня хрена.

Рецепт огурцов в литровой банке Рецепт огурцов в литровой банке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Острые огурцы в литровой банке — для любителей поярче

Подготовьте 600 г огурцов, тщательно вымойте их и аккуратно наколите каждый плод зубочисткой в нескольких местах. На дно стерильной банки отправьте половинку острого перца, 3 зубчика чеснока и пышную веточку укропа, после чего плотно утрамбуйте подготовленные огурчики.

Для приготовления маринада доведите до кипения 0,5 л воды вместе с 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и 50 мл 9% уксуса. Залейте огурцы кипящим рассолом, отправьте банку стерилизоваться на 8–10 минут и сразу же закатайте. Переверните заготовку вверх дном и укутайте на ночь.

Такие огурцы получаются сочными, с приятной острой ноткой и выразительным чесночным вкусом.

  • Совет: количество острого перца регулируйте по вкусу — для детей можно обойтись без него.

Рецепт № 3. Сладковатые огурцы в литровой банке — для тех, кто любит помягче

Возьмите 600 г огурцов, тщательно вымойте их и аккуратно срежьте кончики с обеих сторон. На дно подготовленной банки выложите 1 лавровый лист и 3–4 горошины душистого перца, после чего плотно утрамбуйте огурчики.

Для маринада вскипятите в кастрюле 0,5 л воды, добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, влейте 40 мл 9% уксуса и 1 ст. л. растительного масла. Залейте овощи кипящим рассолом, стерилизуйте емкость в течение 10 минут, а затем герметично закатайте. Переверните заготовку дном вверх и укутайте до полного остывания.

Такие огурчики выходят мягко-сладковатыми, с деликатной кислинкой и насыщенным ароматом — этот вариант особенно любят дети.

  • Совет: добавьте в банку пару кружочков моркови — они дадут дополнительный цвет и вкус.

Как правильно мариновать огурцы в литровой банке Как правильно мариновать огурцы в литровой банке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как разнообразить вкус огурцов

Для насыщенного вкуса: добавьте на дно банки колечко острого перца или горчичные зерна.

  • Для хруста: используйте только каменную соль. Йодированная или мелкая соль делает огурцы мягкими.

  • Обязательная зелень: можно добавить листья вишни, дуба или кусочек корня хрена для дополнительного хруста и аромата.

  • Экспресс-маринование: если времени мало, после заливки маринадом дайте огурцам постоять всего 10 минут, а потом тут же отправьте банку в холодильник. Они будут готовы уже на следующий день.

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