Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Огурцы в литровой банке — это самый удобный формат для небольшой семьи. Они быстро стерилизуются, хорошо хранятся и всегда под рукой. Собрали проверенные рецепты хрустящих маринованных огурцов, рассчитанные именно на такой объем, полезные советы и секреты.
Как правильно мариновать огурцы в литровой банке
Выбирайте небольшие, крепкие огурцы с тонкой кожицей — они лучше просаливаются.
Банки и крышки обязательно стерилизуйте.
Рассол готовьте с запасом.
После закатки переверните банки и укутайте до полного остывания.
Храните в прохладном темном месте.
Такие огурцы отлично подходят к картошке, шашлыку, салатам и просто как закуска.
Рецепт № 1. Классические огурцы в литровой банке — проверенная классика
Отберите 600–700 г небольших огурцов, тщательно промойте их и аккуратно срежьте хвостики с обеих сторон. На дно подготовленной литровой банки отправьте зонтик укропа, 2–3 очищенных зубчика чеснока и 4–5 горошин черного перца, после чего максимально плотно утрамбуйте огурчики.
Для маринада вскипятите в кастрюле 0,5 л воды, растворив в ней 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и влив 50 мл 9% уксуса. Наполните банку бурлящим рассолом, отправьте ее на стерилизацию в течение 8–10 минут, а затем герметично закатайте. Переверните заготовку крышкой вниз и укутайте плотной тканью до полного остывания.
На выходе получаются невероятно хрустящие огурчики с пикантной кислинкой и едва уловимым чесночным ароматом.
Совет: для большего хруста добавьте в банку небольшой кусочек корня хрена.
Рецепт № 2. Острые огурцы в литровой банке — для любителей поярче
Подготовьте 600 г огурцов, тщательно вымойте их и аккуратно наколите каждый плод зубочисткой в нескольких местах. На дно стерильной банки отправьте половинку острого перца, 3 зубчика чеснока и пышную веточку укропа, после чего плотно утрамбуйте подготовленные огурчики.
Для приготовления маринада доведите до кипения 0,5 л воды вместе с 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и 50 мл 9% уксуса. Залейте огурцы кипящим рассолом, отправьте банку стерилизоваться на 8–10 минут и сразу же закатайте. Переверните заготовку вверх дном и укутайте на ночь.
Такие огурцы получаются сочными, с приятной острой ноткой и выразительным чесночным вкусом.
Совет: количество острого перца регулируйте по вкусу — для детей можно обойтись без него.
Рецепт № 3. Сладковатые огурцы в литровой банке — для тех, кто любит помягче
Возьмите 600 г огурцов, тщательно вымойте их и аккуратно срежьте кончики с обеих сторон. На дно подготовленной банки выложите 1 лавровый лист и 3–4 горошины душистого перца, после чего плотно утрамбуйте огурчики.
Для маринада вскипятите в кастрюле 0,5 л воды, добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, влейте 40 мл 9% уксуса и 1 ст. л. растительного масла. Залейте овощи кипящим рассолом, стерилизуйте емкость в течение 10 минут, а затем герметично закатайте. Переверните заготовку дном вверх и укутайте до полного остывания.
Такие огурчики выходят мягко-сладковатыми, с деликатной кислинкой и насыщенным ароматом — этот вариант особенно любят дети.
Совет: добавьте в банку пару кружочков моркови — они дадут дополнительный цвет и вкус.
Как разнообразить вкус огурцов
Для насыщенного вкуса: добавьте на дно банки колечко острого перца или горчичные зерна.
Для хруста: используйте только каменную соль. Йодированная или мелкая соль делает огурцы мягкими.
Обязательная зелень: можно добавить листья вишни, дуба или кусочек корня хрена для дополнительного хруста и аромата.
Экспресс-маринование: если времени мало, после заливки маринадом дайте огурцам постоять всего 10 минут, а потом тут же отправьте банку в холодильник. Они будут готовы уже на следующий день.
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