Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 07:00

Как правильно мариновать грибы: подробное пошаговое руководство

Как правильно мариновать грибы Как правильно мариновать грибы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Маринованные грибы — это та самая баночка, которую открывают на праздник и съедают первой. Они получаются упругими, с кисло-сладким вкусом, ароматом пряностей и долго хранятся. Маринование — процесс простой, но требующий внимания к деталям. Если знать основные правила, грибы получатся всегда. Рассказываем пошагово: как подготовить, сколько варить, какой маринад сделать и как правильно стерилизовать.

Главные правила маринования грибов

Прежде чем начать, запомните три главных правила.

  • Грибы должны быть свежими. Маринуют только те грибы, которые собраны или куплены в день приготовления. В холодильнике они могут лежать не дольше суток.

  • Маринуют по видам. Белые — отдельно, подосиновики — отдельно, опята — отдельно. Смешивать можно только те, которые варятся одинаковое время.

  • Уксус в маринад добавляют в самом конце. Если положить его раньше, грибы станут жесткими.

Для маринования подходят: белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички, опята, моховики и рыжики. Грузди и волнушки маринуют редко — они лучше в засолке.

Как подготовить грибы к маринованию

Грибы нужно перебрать, удалить лесной мусор, обрезать поврежденные и червивые места. Крупные нарезать кусками, мелкие оставить целиком. Промыть под проточной водой в дуршлаге или в тазу, сменив воду несколько раз.

Некоторые грибы требуют особой подготовки. Маслята нужно очистить от кожицы на шляпках — она дает горечь. Белые, подосиновики и подберезовики достаточно хорошо промыть. Лисички обычно чистые, но могут быть песчаными — их лучше замочить на 15–20 минут, затем промыть.

Важно!

Грибы обязательно отваривают перед заливкой маринадом. Время варки зависит от вида:

  • белые, подосиновики, подберезовики — 15–20 минут;

  • маслята, моховики, опята — 15 минут;

  • лисички — 10–15 минут.

Грибы заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену, добавляют соль (1 ч. л. на 1 л воды) и варят нужное время. После варки воду сливают.

Как мариновать грибы: советы, рецепты, секреты Как мариновать грибы: советы, рецепты, секреты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 1. Классический маринад для грибов

Возьмите 1 кг отваренных лесных грибов (белые, подосиновики или опята). В кастрюле вскипятите 0,5 л воды с 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 2 лавровыми листами и 5–6 горошинами душистого перца. Добавьте грибы и варите 10 минут. В конце влейте 80 мл 9%-ного уксуса. Разложите по стерилизованным банкам, залейте горячим маринадом и закатайте. Переверните и укутайте до остывания.

Грибы получаются нежными, с приятной кислинкой и легкой сладостью.

Рецепт № 2. Острый маринад для грибов с чесноком и перцем

Подготовьте 1 кг грибов, отварите 15 минут и откиньте на дуршлаг. В кастрюле вскипятите 0,5 л воды с 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2–3 зубчиками чеснока (целыми) и 1 небольшим стручком острого перца. Добавьте грибы, 1 ч. л. семян горчицы и варите 8–10 минут. В конце влейте 100 мл уксуса 9%-ного. Разложите по банкам, закатайте и переверните.

Грибы выходят с приятной остринкой, чесночным ароматом и отлично идут к картошке.

Как стерилизовать и хранить маринованные грибы

Банки и крышки стерилизуют обязательно — это гарантия долгого хранения. После закатки банки переворачивают и укутывают на сутки. Хранят в прохладном темном месте (погреб, подвал или кладовка) до года. В холодильнике они тоже могут стоять, но занимают много места.

Главные ошибки при мариновании грибов

  • Грибы не проварены до заливки. Сырые грибы в маринаде не дадут правильной консистенции и хуже хранятся.

  • Мало соли или сахара. Маринад должен быть сладковато-соленым, иначе грибы невкусные.

  • Уксус добавлен слишком рано. Грибы станут жесткими.

  • Плохая стерилизация банок. Заготовки могут испортиться через несколько недель.

Как мариновать грибы, чтобы получилось вкусно и безопасно? Рассказали в нашем материале.

Читайте также
Ищем грибы на Павелецком направлении: секретные места, о которых молчат
Семья и жизнь
Ищем грибы на Павелецком направлении: секретные места, о которых молчат
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Общество
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Нутрициолог ответила, в каком продукте содержится больше всего витамина А
Здоровье/красота
Нутрициолог ответила, в каком продукте содержится больше всего витамина А
Как приготовить горбушу в духовке: топ-10 рецептов сочной запеченной рыбы
Семья и жизнь
Как приготовить горбушу в духовке: топ-10 рецептов сочной запеченной рыбы
Готовлю огуречную икру с томатной пастой — едим просто так и дополняем блюда, уходит быстрее всех заготовок
Общество
Готовлю огуречную икру с томатной пастой — едим просто так и дополняем блюда, уходит быстрее всех заготовок
грибы
рецепты
советы
как правильно
кулинария
простые рецепты
быстрый рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России рассмотрят проект о новых правилах подписания кредитных договоров
Почти 400 дронов ВСУ попытались нарушить спокойствие россиян
Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего отца и тело его сына
Стало известно о колоссальных изменениях на рынке недвижимости в России
Одна страна увеличила закупки российского газа до рекордных объемов
Россия нашла неожиданного союзника в санкционном противоборстве с ЕС
«Огромная армада»: в МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку БПЛА на Москву
Для россиян с детьми могут ввести солидную выплату
Черный дым поднялся над военной базой сухопутных сил
Стало известно, почему хоррор-квесты по-настоящему пугают людей
Репетитор-«медвежатник» попытался обчистить семью собственного ученика
Звенящая посуда испугала жителей российского региона
В МИД рассказали о помощи украинских советников террористам в одной стране
Экономист рассказала, как избежать банкротства
Власти подвели итоги массированной атаки ВСУ на российский регион
Экономист объяснила, когда нужно идти в суд за реструктуризацией долга
Воробьев раскрыл число пострадавших после атаки БПЛА на Домодедово
Воробьев сообщил о последствиях атаки БПЛА на Московскую область
Атака на Москву и удар по 37 морским целям ВСУ: новости СВО к утру 20 июля
Работодателям развеяли миф о трудоустройстве людей с инвалидностью
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.