Как правильно мариновать грибы, чтобы получилось вкусно и безопасно

Как правильно мариновать грибы, чтобы получилось вкусно и безопасно

Маринованные грибы — отличная закуска. Однако, чтобы грибы получились вкусными, хрустящими и безопасными, нужно знать несколько правил, приготовить хороший маринад и выбрать правильное сырье. В нашей статье собрали полезные советы для любителей тихой охоты и хозяек, а также поделились проверенным рецептом маринованных грибов на зиму.

Какие грибы брать и как готовить

Для маринования идеально подходят небольшие, крепкие грибы: опята, маслята, шампиньоны, боровики, подосиновики или подберезовики. Главное правило — берите только те виды, в которых уверены на 100%. Каждый вид лучше мариновать отдельно — некоторые грибы могут окрашивать другие при варке.

Сортировка и чистка — один из самых важных этапов. Переберите весь улов, выкиньте червивые и дряблые экземпляры. Очистите шляпки и ножки от земли, листьев и мха, затем тщательно промойте в холодной воде. Крупные грибы порежьте на одинаковые кусочки, мелкие оставляйте целиком.

Опустите грибы в подсоленную воду и варите 20–30 минут после закипания. Обязательно снимайте ложкой всю появляющуюся пену — в нее уходят остатки мелкого сора. После варки откиньте грибы на дуршлаг и ополосните горячей водой. Это избавит их от лишней слизи.

Какие грибы брать и как готовить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверенный рецепт маринада

Пропорции рассчитаны на 1 литр воды. Этой основы хватит примерно на 2 кг подготовленных грибов.

Соль (крупная, не йодированная) — 1 ст. л.

Сахарный песок — 1,5–2 ст. л.

Уксус 9% — 70–100 мл.

Лаврушка — 2–3 шт.

Черный перец горошком — 5–8 шт.

Душистый перец — 2–3 горошины.

Гвоздика — 2–3 бутона (по вкусу).

Вскипятите воду со специями, солью и сахаром. Поварите рассол около 5 минут, чтобы специи отдали аромат, и только после этого влейте уксус.

Переложите промытые отварные грибы в кипящий маринад. Варите их на небольшом огне еще 10–15 минут — грибы должны слегка осесть на дно, а сам маринад — стать прозрачным.

Важно: банки и крышки подготовьте заранее — простерилизуйте их над паром или в духовке. Накладывайте грибы вместе с кипящим маринадом под самый верх банки, чтобы осталось как можно меньше воздуха, и сразу закручивайте.

Переверните готовые закатки вверх дном, плотно укутайте плотным полотенцем или одеялом и оставьте так до полного остывания. Хранить такие запасы нужно в темном и прохладном месте — погребе, подвале или холодильнике.

Проверенный рецепт маринада Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главные ошибки при заготовке

Отриньте жалость к сомнительным грибам. Если гриб вызывает хоть малейшие подозрения, выбрасывайте его без раздумий.

Не спешите при варке. Всего пара недоваренных грибов могут привести к порче всей банки. Грибы должны хорошенько прокипеть.

Эксперименты с консервантами оставьте для других рецептов. Нельзя уменьшать количество уксуса или соли «на глаз», чтобы сделать вкус мягче. Именно уксус отвечает за безопасность и не дает развиваться опасным бактериям.

Грязная тара — залог проблем. Плохо промытые крышки или банки — прямая дорога к плесени.

Хранение в тепле. У батареи или в жаркой кладовке маринованные грибы быстро испортятся.

Грибы из банки с такими признаками есть нельзя (выбросить без сожаления!):

мутный маринад;

слизь в рассоле;

пузырьки со дна — признак брожения;

вздутая крышка («бомбаж»).

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