Какие грибы идут сейчас в Подмосковье и как их заготовить на зиму

Какие грибы идут сейчас в Подмосковье и как их заготовить на зиму

Июль в Подмосковье — время первых лесных грибов. После теплых дождей в лесах появляются белые, подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. Если вы собрали хороший урожай и не собираетесь съедать все сразу, самое время подумать о заготовках на зиму. Собрали четыре проверенных способа: сушка, заморозка, засолка и маринование.

Какие грибы идут в июле в Подмосковье

В июле в лесах Московской области можно найти много разных грибов.

Белые грибы — появляются в конце июня, пик — в середине июля. Ищут в сосновых борах и смешанных лесах.

Подосиновики — растут с начала июля в осинниках и березняках.

Подберезовики — одни из самых ранних, активно растут в июле в березовых рощах.

Маслята — начинаются с середины июля в сосновых лесах.

Лисички — идут с конца июня, в июле их особенно много в смешанных лесах.

Сыроежки — появляются в июле, растут почти везде.

Моховики — начинаются в июле в хвойных и смешанных лесах.

Рыжики — пока еще редко, но уже попадаются в сосновых лесах.

Осторожно! В июле уже встречаются опасные двойники — ложные лисички, бледная поганка, мухоморы. Собирайте только те грибы, в которых уверены на 100%.

Как заготовить грибы на зиму

Общие правила подготовки грибов к заготовке

Перед любой заготовкой грибы нужно подготовить:

перебрать, удалить лесной мусор, хвою, листья;

отрезать поврежденные и червивые части;

тщательно промыть в нескольких водах (кроме грибов для сушки — их не моют);

крупные грибы нарезать, мелкие можно оставить целиком.

Важно: грибы для заготовок должны быть свежими — лучше всего обрабатывать их в день сбора или максимум на следующий день. Хранить в холодильнике не дольше суток.

Способ № 1: сушка — самый простой и долгий способ хранения

Сушка подходит для белых, подосиновиков, подберезовиков, маслят и моховиков. Лисички тоже можно сушить, но они становятся жесткими. Сыроежки и грузди для сушки не подходят.

Грибы для сушки не моют — только протирают сухой тряпочкой или счищают землю ножом. Нарезают пластинами толщиной 5–7 мм. Сушить можно в духовке, электросушилке или естественным способом на открытом воздухе.

В духовке: разложите грибы в один слой на противне, сушите при 50 °С с приоткрытой дверцей 2–3 часа, затем увеличьте температуру до 70 °С и сушите еще 4–5 часов. Готовые грибы должны гнуться, но не ломаться — пересушенные теряют вкус.

Как подготовить грибы к засолке Фото: Shutterstock/FOTODOM

В электросушилке: следуйте инструкции, обычно 6–8 часов при 50–60 °С.

Естественная сушка: нанижите грибы на нитку и развесьте в теплом сухом проветриваемом месте на 5–7 дней. Храните сушеные грибы в стеклянных банках или полотняных мешочках в сухом темном месте.

Способ № 2: заморозка — быстрая и современная

Заморозка сохраняет максимум вкуса и аромата. Подходит для любых грибов, но особенно хороша для лисичек и белых. Есть два способа заморозки: сырыми и отварными.

Сырые грибы для заморозки должны быть идеально чистыми и сухими. Нарежьте, разложите на доске в один слой и заморозьте при -18 °С. Через 2–3 часа ссыпьте в пакет — так они не слипнутся одной массой. Храните до года.

Отварные грибы замораживают так: проварите 10–15 минут в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг, остудите, обсушите и разложите по пакетам. Перед использованием вареные грибы можно сразу добавлять в супы или на сковороду.

Способ № 3: засолка горячим способом

Горячая засолка подходит для любых грибов, но особенно хороша для груздей, волнушек, рыжиков и лисичек. Грибы получаются мягкими, пропитанными рассолом, готовы через 15–20 дней.

На 1 кг свежих грибов: 50 г соли (2 ст. л. с горкой), 1 л воды, лавровый лист (2-3 шт.), перец горошком (5–7 шт.), гвоздика (2-3 шт.), укроп (зонтики), чеснок (3-4 зубчика).

Как замариновать грибы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грибы очистите, промойте, крупные нарежьте. В кастрюле с водой доведите до кипения, добавьте грибы и варите 15–20 минут (лисички и белые — 10–15 минут). Снимайте пену. Готовность определяется тем, что грибы оседают на дно. Откиньте на дуршлаг, но рассол сохраните. В стерилизованные банки выкладывайте слоями грибы и специи, залейте горячим рассолом, добавьте сверху 1 ст. л. растительного масла. Закройте капроновыми крышками. Через 15–20 дней грибы готовы. Храните в холодильнике.

Способ № 4: маринование с уксусом

Маринованные грибы — классика, которая стоит в каждой кладовке. Подходят белые, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички и опята. Готовятся быстро, хранятся долго.

На 1 кг свежих грибов: 1 л воды, 2 ст. л. соли (без горки), 4 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9%, лавровый лист (2-3 шт.), перец горошком (5–7 шт.), гвоздика (3 шт.), чеснок (3-4 зубчика).

Грибы очистите, промойте, крупные нарежьте. Залейте холодной водой, доведите до кипения, проварите 5 минут, слейте воду. Залейте свежей водой, добавьте соль, сахар, все специи (кроме уксуса). Варите 15–20 минут. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разложите по стерилизованным банкам, залейте горячим маринадом, закатайте или закройте капроновыми крышками. Переверните и укутайте до остывания.

Что пока не идет и когда ждать

Опята — появятся в августе-сентябре.

Грузди — появятся ближе к августу.

Волнушки — тоже придут в августе.

Подгруздки — в августе-сентябре.

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