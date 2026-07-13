Какие грибы идут сейчас в Подмосковье и как их заготовить на зиму

Июль в Подмосковье — время первых лесных грибов. После теплых дождей в лесах появляются белые, подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. Если вы собрали хороший урожай и не собираетесь съедать все сразу, самое время подумать о заготовках на зиму. Собрали четыре проверенных способа: сушка, заморозка, засолка и маринование.
Какие грибы идут в июле в Подмосковье
В июле в лесах Московской области можно найти много разных грибов.
Белые грибы — появляются в конце июня, пик — в середине июля. Ищут в сосновых борах и смешанных лесах.
Подосиновики — растут с начала июля в осинниках и березняках.
Подберезовики — одни из самых ранних, активно растут в июле в березовых рощах.
Маслята — начинаются с середины июля в сосновых лесах.
Лисички — идут с конца июня, в июле их особенно много в смешанных лесах.
Сыроежки — появляются в июле, растут почти везде.
Моховики — начинаются в июле в хвойных и смешанных лесах.
Рыжики — пока еще редко, но уже попадаются в сосновых лесах.
Осторожно! В июле уже встречаются опасные двойники — ложные лисички, бледная поганка, мухоморы. Собирайте только те грибы, в которых уверены на 100%.
Общие правила подготовки грибов к заготовке
Перед любой заготовкой грибы нужно подготовить:
перебрать, удалить лесной мусор, хвою, листья;
отрезать поврежденные и червивые части;
тщательно промыть в нескольких водах (кроме грибов для сушки — их не моют);
крупные грибы нарезать, мелкие можно оставить целиком.
Важно: грибы для заготовок должны быть свежими — лучше всего обрабатывать их в день сбора или максимум на следующий день. Хранить в холодильнике не дольше суток.
Способ № 1: сушка — самый простой и долгий способ хранения
Сушка подходит для белых, подосиновиков, подберезовиков, маслят и моховиков. Лисички тоже можно сушить, но они становятся жесткими. Сыроежки и грузди для сушки не подходят.
Грибы для сушки не моют — только протирают сухой тряпочкой или счищают землю ножом. Нарезают пластинами толщиной 5–7 мм. Сушить можно в духовке, электросушилке или естественным способом на открытом воздухе.
В духовке: разложите грибы в один слой на противне, сушите при 50 °С с приоткрытой дверцей 2–3 часа, затем увеличьте температуру до 70 °С и сушите еще 4–5 часов. Готовые грибы должны гнуться, но не ломаться — пересушенные теряют вкус.
В электросушилке: следуйте инструкции, обычно 6–8 часов при 50–60 °С.
Естественная сушка: нанижите грибы на нитку и развесьте в теплом сухом проветриваемом месте на 5–7 дней. Храните сушеные грибы в стеклянных банках или полотняных мешочках в сухом темном месте.
Способ № 2: заморозка — быстрая и современная
Заморозка сохраняет максимум вкуса и аромата. Подходит для любых грибов, но особенно хороша для лисичек и белых. Есть два способа заморозки: сырыми и отварными.
Сырые грибы для заморозки должны быть идеально чистыми и сухими. Нарежьте, разложите на доске в один слой и заморозьте при -18 °С. Через 2–3 часа ссыпьте в пакет — так они не слипнутся одной массой. Храните до года.
Отварные грибы замораживают так: проварите 10–15 минут в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг, остудите, обсушите и разложите по пакетам. Перед использованием вареные грибы можно сразу добавлять в супы или на сковороду.
Способ № 3: засолка горячим способом
Горячая засолка подходит для любых грибов, но особенно хороша для груздей, волнушек, рыжиков и лисичек. Грибы получаются мягкими, пропитанными рассолом, готовы через 15–20 дней.
На 1 кг свежих грибов: 50 г соли (2 ст. л. с горкой), 1 л воды, лавровый лист (2-3 шт.), перец горошком (5–7 шт.), гвоздика (2-3 шт.), укроп (зонтики), чеснок (3-4 зубчика).
Грибы очистите, промойте, крупные нарежьте. В кастрюле с водой доведите до кипения, добавьте грибы и варите 15–20 минут (лисички и белые — 10–15 минут). Снимайте пену. Готовность определяется тем, что грибы оседают на дно. Откиньте на дуршлаг, но рассол сохраните. В стерилизованные банки выкладывайте слоями грибы и специи, залейте горячим рассолом, добавьте сверху 1 ст. л. растительного масла. Закройте капроновыми крышками. Через 15–20 дней грибы готовы. Храните в холодильнике.
Способ № 4: маринование с уксусом
Маринованные грибы — классика, которая стоит в каждой кладовке. Подходят белые, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички и опята. Готовятся быстро, хранятся долго.
На 1 кг свежих грибов: 1 л воды, 2 ст. л. соли (без горки), 4 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9%, лавровый лист (2-3 шт.), перец горошком (5–7 шт.), гвоздика (3 шт.), чеснок (3-4 зубчика).
Грибы очистите, промойте, крупные нарежьте. Залейте холодной водой, доведите до кипения, проварите 5 минут, слейте воду. Залейте свежей водой, добавьте соль, сахар, все специи (кроме уксуса). Варите 15–20 минут. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разложите по стерилизованным банкам, залейте горячим маринадом, закатайте или закройте капроновыми крышками. Переверните и укутайте до остывания.
Что пока не идет и когда ждать
Опята — появятся в августе-сентябре.
Грузди — появятся ближе к августу.
Волнушки — тоже придут в августе.
Подгруздки — в августе-сентябре.
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