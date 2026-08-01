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01 августа 2026 в 16:00

Забыла о вялой зелени из холодильника — замораживаю в формочках: зимой бросаю кубик в суп, и лето на столе

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую зелень с грядки, формочки для льда и обычные пакеты — замораживаю лето на зиму за 15 минут, без соли, уксуса и варки. Петрушка, укроп, кинза и даже базилик остаются зелеными, ароматными и полными витаминов до самой весны. Замораживать можно двумя способами: в кубиках — для супов и соусов — или в плоских пакетах — для мяса, рыбы и салатов. Все просто, быстро и невероятно удобно — зимой добавляю щепотку замороженной зелени, и блюдо пахнет так, будто только с грядки.

Для приготовления вам понадобится: любая свежая зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик, розмарин), вода (для кубиков), формочки для льда, зип-пакеты или контейнеры. Зелень вымойте, переберите, удалите желтые листья и обсушите на полотенце. Мелко нарежьте, разложите в ячейки формочек для льда, залейте водой до половины и заморозьте. Готовые кубики выньте, переложите в подписанный пакет. Для сухого замораживания просто разложите нарезанную зелень по пакетам порционно, удалите воздух, закройте и положите в морозилку. Чтобы сэкономить место, сделайте из пакетов тонкие плоские плитки. Храните при –18 °C. Замороженная зелень не теряет своих полезных свойств и может храниться до следующего урожая.

Личный опыт

Автор Мария Левицкая уже заморозила несколько пакетов зелени для своей семьи. Даже базилик, который часто вянет, остается ароматным и радует зимой. Кстати, вместо воды можно залить зелень оливковым маслом — получатся готовые заправки для салатов. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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