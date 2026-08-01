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01 августа 2026 в 16:53

Бортко объяснил, почему решил снять фильм про Сталина

Бортко заявил, что сценарий его фильма о Сталине не изменился за 15 лет

Владимир Бортко Владимир Бортко Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Режиссер Владимир Бортко объяснил, что решил снять фильм о советском лидере Иосифе Сталине, поскольку он оставил большой след в истории страны. По его словам, которые передает ИС «Вести», личность этого государственного деятеля ассоциируется с примером решительных действий.

Бортко отметил, что сценарий к этому фильму был написан в 2011 году, однако тогда для его реализации была не самая благоприятная обстановка. По его словам, спустя 15 лет «время изменилось кардинально».

Вопрос Сталина — это вопрос России. Может ли Россия существовать без вертикали? Может ли огромная страна жить без того, кого мы называем субъектом? Способна ли Россия создать западные институты или ее путь всегда будет персонифицирован? Сталин иногда страшен. С этим нет смысла спорить. Но он был нужен. Не как конкретный человек с конкретной фамилией, а как функция. Как инструмент, которым история воспользовалась. И вот что важно. Он был нужен не только стране. Он был нужен миру, — отметил Бортко.

Одна из наиболее известных работ Бортко — комедийная лента «Блондинка за углом» (1982 года). Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988 года) принесла режиссеру и сценаристу признание мировой кинообщественности.

Ранее Бортко предъявили заочные обвинения на Украине в пропаганде специальной военной операции. В ответ на это 80-летний сценарист отметил, что его не интересуют подобные претензии со стороны властей чужой страны.

Культура
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Иосиф Сталин
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