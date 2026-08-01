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01 августа 2026 в 18:05

Юлия Савичева объяснила, почему взяла паузу от соцсетей

Певица Савичева взяла паузу от социальных сетей из-за хейта ее внешнего вида

Юлия Савичева Юлия Савичева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российская певица Юлия Савичева рассказала в своем Telegram-канале, что взяла пауза от социальных сетей. Весь контент будет выкладывать ее команда. Такое решение девушка приняла из-за постоянного хейта ее внешнего вида и творчества в соцсетях. По словам артистки, обсуждение ее вокала и непонимание со стороны других сводят с ума.

Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой, — написала певица.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что новое амплуа Савичевой и исполнение рок-композиций являются попыткой привлечь больше аудитории. По его словам, вокалистка ищет своего зрителя методом эксперимента, чтобы занять первые строчки рейтингов. Продюсер отметил, что подобные действия могут оттолкнуть состоявшихся поклонников.

До этого Савичева на шоу «12 вопросов» заявила, что ее коллега Полина Гагарина — холодный человек. По ее словам, именно поэтому они с артисткой несочетаемы. Обе певицы были участницами второго сезона «Фабрики звезд». Победительницей проекта стала Гагарина.

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