«Очень тяжело»: актеры «Клана Сопрано» тепло вспомнили умершего коллегу

Смерть Винсента Пасторе стала большой утратой для его коллег по сериалу «Клан Сопрано», о чем они рассказали Page Six и у себя в соцсетях. Майкл Империоли и Эди Фалько назвали уход актера невосполнимой потерей для кинематографа.

Нам сейчас очень тяжело. Кажется, я знал Винни всю жизнь. Мы столько всего прошли вместе: много работали, объездили США, побывали в Италии и Австралии. Столько было хороших моментов, столько смеха…, — отметил Империоли, сыгравший Кристофера Молтисанти.

Эди Фалько, исполнившая роль Кармелы Сопрано, призналась, что Пасторе всегда был невероятно энергичным и полным жизни человеком. Лоррейн Бракко, игравшая доктора Дженнифер Мелфи, также тепло отозвалась о коллеге, назвав его обаятельным человеком и прекрасной душой.

Давний менеджер артиста Роберт Аттерман, сотрудничавший с ним более 30 лет, отметил исключительную доброту и щедрость актера. По его словам, Пасторе всегда с теплотой относился к поклонникам и никогда не отказывал в автографе или совместном фото.

Ранее сообщалось, что американский актер Винсент Пасторе, прославившийся ролью в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет в своей квартире в Бронксе. Артист, прошедший службу во Вьетнаме, также запомнился зрителям по картинам «Готти» и «Револьвер», а в последние годы снимался в проектах «Gravesend» и «Yellowjackets».