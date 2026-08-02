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02 августа 2026 в 16:44

«Очень тяжело»: актеры «Клана Сопрано» тепло вспомнили умершего коллегу

Актеры «Клана Сопрано» почтили память умершего коллеги Винсента Пасторе

Винсент Пасторе Винсент Пасторе Фото: Global Look Press
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Смерть Винсента Пасторе стала большой утратой для его коллег по сериалу «Клан Сопрано», о чем они рассказали Page Six и у себя в соцсетях. Майкл Империоли и Эди Фалько назвали уход актера невосполнимой потерей для кинематографа.

Нам сейчас очень тяжело. Кажется, я знал Винни всю жизнь. Мы столько всего прошли вместе: много работали, объездили США, побывали в Италии и Австралии. Столько было хороших моментов, столько смеха…, — отметил Империоли, сыгравший Кристофера Молтисанти.

Эди Фалько, исполнившая роль Кармелы Сопрано, призналась, что Пасторе всегда был невероятно энергичным и полным жизни человеком. Лоррейн Бракко, игравшая доктора Дженнифер Мелфи, также тепло отозвалась о коллеге, назвав его обаятельным человеком и прекрасной душой.

Давний менеджер артиста Роберт Аттерман, сотрудничавший с ним более 30 лет, отметил исключительную доброту и щедрость актера. По его словам, Пасторе всегда с теплотой относился к поклонникам и никогда не отказывал в автографе или совместном фото.

Ранее сообщалось, что американский актер Винсент Пасторе, прославившийся ролью в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет в своей квартире в Бронксе. Артист, прошедший службу во Вьетнаме, также запомнился зрителям по картинам «Готти» и «Револьвер», а в последние годы снимался в проектах «Gravesend» и «Yellowjackets».

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