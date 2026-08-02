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02 августа 2026 в 17:51

В Омске из-за работы средств ПВО отменили концерт

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отражают атаку противника на территорию Омской области, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор региона Виталий Хоценко. Из-за сложившейся ситуации и в целях обеспечения безопасности граждан власти приняли решение отменить запланированное вечернее мероприятие. Обстановка в регионе находится под контролем оперативных служб и профильных ведомств.

Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади, — написал Хоценко.

Ранее стало известно, что велофестиваль в Москве переносится на другую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами. Рядом с местом проведения мероприятия у метро «Баррикадная» прогремел взрыв. О новой дате фестиваля будет проинформировано в официальных каналах департамента.

До этого организаторы музыкального фестиваля Outline 2026 в Подмосковье сообщили, что в этом году он не состоится. Поводом для отмены стало распоряжение администрации Талдомского района. Власти приняли такое решение из-за возникшей угрозы беспилотной опасности в месте проведения мероприятия.

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