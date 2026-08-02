Появились подробности о взрыве в доме в Карачаево-Черкесии

Появились подробности о взрыве в доме в Карачаево-Черкесии Взрыв газа в доме в Карачаево-Черкесии произошел во время свадьбы

Взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии произошел прямо во время свадебного торжества, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Семь пострадавших были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения.

По имеющейся информации, взрыв произошел во время свадьбы, которую отмечали в доме, — уточнил источник агентства.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Усть-Джегута. По предварительным данным, под навесом частного домовладения произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили десять человек, находившихся на празднике. Семерым из них потребовалась срочная медицинская помощь, их доставили в местные больницы.

Ранее сообщалось, что вечером 1 августа на Кудринской площади в Москве произошел взрыв у летнего кафе, есть погибшие и раненые. Мэр столицы Сергей Собянин назвал случившееся жестоким террористическим актом. Градоначальник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего восстановления раненым.