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02 августа 2026 в 19:15

В давке на фестивале пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в давке на фестивале ганской культуры в Лондоне

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Более 20 человек получили травмы в результате давки на фестивале ганской культуры в Лондоне, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел вечером 1 августа в районе Барнет на севере британской столицы.

В общей сложности 23 человека получили ту или иную помощь либо от служб экстренной помощи, либо от медицинской бригады мероприятия, девять человек были осмотрены Лондонской службой скорой помощи, — уточнили в полиции.

Чрезвычайное происшествие случилось на масштабном открытом мероприятии Ghana Party in the Park, посвященном культуре, музыке и кухне Ганы. У главного входа на территорию внезапно возник пожар, из-за которого доступ для посетителей был временно перекрыт службами безопасности. Когда ворота наконец открыли, скопившаяся у ограждения толпа людей хлынула внутрь, что и спровоцировало неконтролируемую давку.

В результате инцидента повреждения различной степени тяжести получили более двух десятков человек. Трое пострадавших с наиболее серьезными травмами были экстренно госпитализированы в местные клиники, однако их жизни ничего не угрожает. В связи с возникшей угрозой для безопасности организаторы приняли оперативное решение завершить фестиваль досрочно и эвакуировать оставшихся гостей.

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