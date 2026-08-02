Стало известно, кого Трамп собирается выдвигать в президенты США Axios: Трамп намерен добиваться выдвижения Вэнса и Рубио на выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться выдвижения вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на президентских выборах 2028 года, пишет Axios. По данным журналистов, глава Белого дома хочет видеть этот тандем в качестве президента и вице-президента.

В публикации говорится, что при этом Трамп будет сохранять интригу о собственном возможном выдвижении до последнего, но, по мнению советников, это лишь пиар-ход для сохранения давления на Вэнса и Рубио. Белый дом также следит за потенциальными конкурентами — губернатором Флориды Роном Десантисом, сенаторами Тедом Крузом и Джошем Хоули.

Кроме того, как отметили в издании, Трамп намерен использовать президентские рычаги для сбора средств и расширения своего влияния за пределы срока. По мнению журналистов, даже если республиканцы потеряют контроль над конгрессом осенью 2026 года, его влияние среди однопартийцев, по его мнению, останется или даже усилится, поскольку его критики уходят или проигрывают выборы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Вэнс может отказаться от участия в выборах главы государства 2028 года. Это произойдет, если он поймет, что у него мало шансов на победу, считает эксперт.