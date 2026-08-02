Раскрыто состояние пострадавших после взрыва газа в КЧР Минздрав: угрозы жизни пострадавших при взрыве газа в Карачаево-Черкесии нет

Жизни пострадавших при взрыве газа в частном доме в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии ничего не угрожает, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения республики. В результате инцидента пострадали 10 человек, госпитализированы семь.

Угрозы их жизни нет. Необходимые диагностические мероприятия проведены, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел во время подготовки к свадьбе в частном доме. Никакой опасности на территории происшествия уже нет. По предварительной информации, торжество не отменили.

До этого в подмосковном Пушкино 66-летний мужчина погиб в результате взрыва баллона для дайвинга. Он приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование, но сотрудник МЧС отказался это делать, заметив, что срок годности баллона истек еще в прошлом году. Трагедия произошла сразу после того, как мужчина вышел из компрессорного помещения.

Также стало известно, что подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области. Следователи возбудили уголовное дело. Отец 13-летнего мальчика получил травмы.